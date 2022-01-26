В Паралимпийских играх в Пекине планируется участие 72 российских спортсменов
Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что общая численность делегации ПКР на Играх в Пекине составит 190 человек.
«Планируется, что участие примут 72 спортсмена. В заключительном этапе подготовки примут участие около 90 спортсменов. Что касается антидопингового тестирования, то членство ПКР в Международном паралимпийском комитете является условно восстановленным. Спортсмены смогут принимать участие в международных стартах в том случае, если будут соблюдать минимальные антидопинговые требования», — приводит ТАСС слова Рожкова.
Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.
Источник: https://tass.ru/sport/13527149
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