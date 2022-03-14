В Паралимпийских играх в Ханты-Мансийске будут участвовать спортсмены из Белоруссии, Армении и Таджикистана

В Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» будут участвовать спортсмены из Республики Белоруссии, Армении и Таджикистана, сообщает пресс-служба организации.

В Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта пройдут открытые всероссийские спортивные соревнования «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», в которых будут разыграны медали в лыжных гонках, биатлоне, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и следж-хоккею.

В турнире примут участие члены сборной России, которые были отстранены от Паралимпиады в Пекине из-за ситуации на Украине. Первые спортсмены уже прибыли в Югру.