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Сегодня, 12:42

В Паралимпийских играх в Ханты-Мансийске будут участвовать спортсмены из Белоруссии, Армении и Таджикистана

Виктория Кравченко
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В Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» будут участвовать спортсмены из Республики Белоруссии, Армении и Таджикистана, сообщает пресс-служба организации.

В Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта пройдут открытые всероссийские спортивные соревнования «Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», в которых будут разыграны медали в лыжных гонках, биатлоне, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и следж-хоккею.

В турнире примут участие члены сборной России, которые были отстранены от Паралимпиады в Пекине из-за ситуации на Украине. Первые спортсмены уже прибыли в Югру.

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