В МПК заявили, что по отношению к российским паралимпийцам не было агрессии в Пекине

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс во время пресс-конференции заявил, что организация не получала сообщений об агрессивном отношении к российскими и белорусским спортсменам в Пекине.

«У нас огромная озабоченность относительно безопасности российских и белорусских спортсменов. У нас не было сообщений о фактах агрессии, но что касается настроения спортсменов — они выражают свое мнение против того, что мы приняли вчера. Агрессии не было, мы хотели избежать именно этого, но напряжение в Паралимпийской деревне росло очень быстро. Деревня — не место для негатива, необязательно речь может идти о физических драках, мы не хотим, чтобы ситуация ухудшилась», — заявил Парсонс, слова которого приводит ТАСС.

В четверг, 3 марта, МПК изменил свое решение и отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.