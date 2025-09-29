В МОК признают допуск россиян с флагом и гимном на Паралимпиаду-2026

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) прокомментировала «СЭ» решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

«МОК признает решение, принятое Генеральной ассамблеей Международного паралимпийского комитета. МПК вместе с международными федерациями, ответственными за соответствующие виды спорта для людей с ограниченными возможностями, является органом, ответственным за проведение Паралимпийских игр», — сообщили «СЭ» в МОК.

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.