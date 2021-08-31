В Международном паралимпийском комитете отреагировали на отказ украинского спортсмена фотографироваться с россиянами

В пресс-службе Международного паралимпийского комитета (МПК) прокомментировали «СЭ» отказ украинского паралимпийца Игоря Цветова фотографироваться с атлетами из России на Играх в Токио.

«Протоколы COVID-19 на Паралимпийских играх в Токио-2020 предусматривают, что спортсмены должны собираться вместе на верхней ступеньке пьедестала почета во время церемонии награждения только, если они носят маски для лица. Из видеозаписи церемонии видно, что оба российских спортсмена без масок. Поэтому украинский спортсмен имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета», — сказали «СЭ» в пресс-службе организации.

Ранее Цветов завоевал серебряную медаль в забеге в классе T35 на 100 метров. Первым с мировым рекордом стал россиянин Дмитрий Сафронов, а третье место занял другой представитель из России Артем Калашян.

Украинский паралимпиец проигнорировал россиян на церемонии награждения. Новый скандал в Токио