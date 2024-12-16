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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 15:26

В Кремле вручили госнаграды призерам летних Паралимпийских игр

Камила Абдурахманова
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Государственные награды призерам XVII Паралимпийских летних игр в Париже вручили в Кремле, сообщает ТАСС.

Наталия Буткова, завоевавшая серебряную медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, и Анна Кулинич-Сорокина, которая получила серебро в метании копья в категории F13 (для атлетов с нарушением зрения), были награждены Орденом Дружбы.

Кроме того, 22 спортсмена получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней. XVII Паралимпийские летние игры проходили в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года. В них участвовали 88 россиян в пяти видах спорта: легкой атлетике, плавании, триатлоне, настольном теннисе и тхэквондо. Российские паралимпийцы могли выступать только в нейтральном статусе, а их медали не учитывались в общем зачете.

Несмотря на ограничения, российские спортсмены завоевали 64 медали: 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые.

Источник: ТАСС
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