В МПК заявили, что не отменят решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что организация не намерена отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой.

Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о бойкоте Паралимпийских игр в случае, если организаторы не пересмотрят решение об участии россиян и белорусов с флагом и гимном. Позднее Паралимпийский комитет Чехии объявил, что их сборная также пропустит церемонию открытия Игр в Италии.

«Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично», — приводит слова Парсонса The Independent.

«Мы хотим донести до них послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их к участию, но если они не хотят, мы это уважаем», — добавил глава Международного паралимпийского комитета.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Российские спортсмены выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.