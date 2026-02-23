Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Уведомления
Главная
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

23 февраля, 19:08

В МПК заявили, что не отменят решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что организация не намерена отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой.

Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выступили с совместным заявлением, в котором сообщили о бойкоте Паралимпийских игр в случае, если организаторы не пересмотрят решение об участии россиян и белорусов с флагом и гимном. Позднее Паралимпийский комитет Чехии объявил, что их сборная также пропустит церемонию открытия Игр в Италии.

«Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично», — приводит слова Парсонса The Independent.

«Мы хотим донести до них послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их к участию, но если они не хотят, мы это уважаем», — добавил глава Международного паралимпийского комитета.

В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Российские спортсмены выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном. Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Журналистка Оуэнс снова назвала жену Макрона мужчиной
???????Путин призвал запустить проект «Библиотека литературных шедевров народов России»
ФШР требует отстранить главу Украинской федерации шахмат Камышина
Барко не переподписывает контракт со «Спартаком», Батраков почти в «ПСЖ», «Зенит» с новым нападающим. Главные трансферные слухи РПЛ
Карта ответных ударов Армии России по объектам ВПК Украины
Счета Елены Исинбаевой могут заблокировать из-за долга в 705 тысяч рублей
Популярное видео
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: допуск к Олимпиаде и вопрос снятия международных санкций
«Большая радость». Российских фехтовальщиков допустили к турнирам с флагом и гимном
Дмитрий Шевченко заявил, что российским фехтовальщикам после снятия ограничений важно побеждать
В Госдуме РФ назвали ожидаемым решением вернуть российским фехтовальщикам флаг и гимн
В ФФР назвали большой радостью возвращение флага и гимна российским фехтовальщикам
Российских фехтовальщиков допустили к турнирам с национальными флагом и гимном
Рожков обсудит переход ПКР в Азиатский паралимпийский комитет осенью
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В администрации Трампа поддержали возвращение флага россиянам на Паралимпиаде-2026

Сборная Финляндии пропустит церемонию открытия Паралимпиады в Италии
Новости
RSS RSS
Все новости