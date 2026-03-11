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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

11 марта, 18:25

В Госдуме РФ считают, что успехи россиян на Паралимпиаде мотивируют на развитие спорта в стране

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» результаты российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Россия занимает четвертое место в медальном зачете с 4 золотыми и 2 бронзовыми медалями. В среду, 11 марта лыжники Анастасия Багиян и Иван Голубков стали победителями гонок с раздельным стартом на 10 км.

«Берет гордость и восхищение нашими спортсменами в непростое время. Сейчас проходит самая сложная Паралимпиада. Наша спортивная делегация поехала в небольшом составе, но ей все-таки удалось показать феноменальные результаты, завоевать медали. Другие наши спортсмены, которые выходили на подиум или были в шаге от него — это потрясающие результаты. И вдвойне ценно, что впервые с 2014 года мы выходим под флагом, уже несколько раз слышали гимн на этих Паралимпийских играх. Кому-то это не нравится, кто-то уходит с подиума, не хочет пожимать руки, не хочет фотографироваться, но для нас это вообще не имеет никакого значения. Это их проблемы. А ценность для нас в том, что это наши ребята, и работа, которую провели Паралимпийский комитет России, Минспорта и Федерации все-таки дали плоды. Спортсмены подготовлены, прекрасно выглядят. Это мотивирует всех нас на развитие спорта в России», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев оценил шансы России занять высокое место в медальном зачете.

«Попадание в топ-3 в медальном зачете — это нереально. У нас приехали только шесть спортсменов, а на Паралимпиаде разыгрывается большое количество медалей. Но мы точно не будем в конце медального зачета. А если бы наша команда была в полном составе, то наши спортсмены, бесспорно, были бы одними из лидеров. Мы бы показали в командном зачете прекрасное место. А в данной ситуации — не получится. Но, если взять процентное соотношение количества участников и количества полученных медалей, я думаю, мы будем одними из лидеров этой Паралимпиады», — добавил Свищев.

Паралимпийские игры в Италии проходят с 6 по 15 марта.

(Полина Решетникова)

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