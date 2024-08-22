Свищев — об отказе российскому журналисту в аккредитации на Паралимпиаду: «Уже боятся собственной тени»

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» отказ Олимпийского консульства в аккредитации российскому журналисту на Паралимпиаду-2024 в Париже.

«Я не знаю, чем наши журналисты запугали французский оргкомитет. Это полное безумие. Уже боятся собственной тени. Почему наши журналисты вызывают такой панический ужас у организаторов? Наверное, потому что они могут узнать правду, что творится в оргкомитете. Россияне открывают глаза на церемонию открытия, чистоту Сены, картонные кровати. Кто-то должен об этом говорить. К сожалению, организаторы Игр во Франции не хотят это слышать.

Думаю, что Паралимпиада не сильно будет отличаться от Олимпийских игр. Оргкомитет не сделал ничего для того, чтобы исправить свои ошибки. Наши новости читают. А те новости, которые дают в западном мире, далеки от правды. Паралимпиада не придаст нам положительный эмоций. Впереди много неприятных сюрпризов. Отстранение наших журналистов — не самая большая проблема, которая будет. Все это может сказаться на нашей команде и на наших болельщиках», — сказал Свищев «СЭ».

Во вторник, 20 августа, оргкомитет Паралимпиады отказал в аккредитации четырем журналистам ТАСС без объяснения причин, сославшись на вердикт властей Франции. При этом изначально аккредитации двоих из них были одобрены, но они не прошли повторную проверку государственными органами.

28 июля оргкомитет Олимпиады-2024 в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение властей.