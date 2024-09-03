В Госдуме призвали подать протест на оскорбления украинца Литвиненко в адрес россиянина Торсунова

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» отреагировал на оскорбления украинского паралимпийца Александра Литвиненко в сторону россиянина Евгения Торсунова.

«То, что сказал бронзовый призер Литвиненко — это не более чем гавканье и банальная человеческая зависть. Обычно после поражения спортсмены это принимают, а после пожимают сопернику руку и поздравляют его с победой. В этом же случае либо у Литвиненко была другая установка от их чиновников и спортивных руководителей, а именно оскорблять и хаять все связанное с Россией, либо же он просто небольшого ума», — сказал Свищев «СЭ».

Депутат Госдумы также ответил на вопрос о возможной подаче жалобы в Международный паралимпийский комитет.

«Я думаю, что Павел Рожков, как президент паралимпийского комитета России, должен внимательно изучить перспективы протеста в сторону выходки этого спортсмена, и в обязательном порядке подать жалобу в паралимпийский комитет. Это неподобающая выходка, нарушающая критерии выступления на Паралимпийских играх. Если Литвиненко попадет под наказание, то он должен его понести. Это независимо от того, есть ли конфликт между нашими странами или нет. Они оба участники Паралимпийских игр, и у них равные права и ответственности», — добавил Свищев.

Торсунов завоевал золотую медаль на Паралимпиаде в Париже, став двукратным паралимпийским чемпионом. Россиянин также привез золото с соревнований в Токио в 2020 году.

Денис Сафронов