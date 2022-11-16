В Госдуме призвали оспорить решение Международного паралимпийского комитета в суде

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) нужно оспорить в суде.

«Это бесчеловечное и преступное решение. Подобные решения попросту лишают наших спортсменов права на жизнь, запрещая им заниматься любимым делом. Безусловно, это решение должно быть оспорено в суде», — приводит ТАСС слова Свищева.

В среду, 16 ноября Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

За приостановление членства российского комитета проголосовали 64 члена МПК, против — 39. Еще 16 представителей воздержались от участия в голосовании.