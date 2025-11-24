В девятый день Сурдлимпиады российские спортсмены завоевали шесть золотых медалей

Российские спортсмены выиграли шесть золотых медалей в девятый день Сурдлимпийских игр в Токио.

Алексей Шемаров занял первое место в вольной борьбе. Также золотые медали получили Владислав Абрамов и Дмитрий Долженков в парном разряде по теннису, Шамиль Исхаков в тхэквондо, Анна Порецкова и Алексей Кудрин в велоспорте (кросс-кантри шорт-трек), а также Степан Скосырский в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем. Серебряные медали достались Юлии Абубякировой в беге на 5000 метров и Алексею Божко в велоспорте (кросс-кантри шорт-трек).

Сурдлимпийские игры — это международные спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха, которые проходят каждые четыре года. Соревнования в Токио завершатся 26 ноября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.