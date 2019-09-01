Умер тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Малинский

Тренер сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Малинский скончался в возрасте 64 лет, сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

— Владимир Васильевич Малинский был тренером высокого класса, знающим и понимающим спорт. Это большая утрата для российского паралимпийского движения, — говорится в сообщении ПКР.

Малинский был личным тренером чемпиона Паралимпийских игр-2014 Азата Карачурина, серебряного и трехкратного бронзового призера Паралимпиады-2018 Марты Зайнуллиной и двукратного бронзового призера Игр-2014 Александра Давидовича.