Украинский паралимпиец оскорбил российского чемпиона Паралимпиады Торсунова

Украинский паралимпиец Александр Литвиненко в интервью СМИ оскорбил российского атлета Евгения Торсунова, об этом сообщает RT Спорт.

В соревнованиях по прыжкам в длину на Паралимпиаде в Париже Торсунов завоевал золотую медаль, Литвиненко стал бронзовым призером. Спортсмены выступают в классе T36 (люди с нарушениями координации: гипертония, атаксия и атетоз, а также церебральный паралич).

«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. Я имею такую обиду немного, на себя. Никто не нейтрален. Все они поддерживают СВО. Они приедут домой и будут фотографироваться с депутатами», — цитируют Литвиненко украинские СМИ.

Торсунов в ходе соревнований установил паралимпийский рекорд, прыгнув на 5 метров 83 сантиметра.