Украина выразила недовольство решением МПК о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России

Министерство молодежи и спорта Украины отреагировало на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения. Обращаемся к организаторам зимней Олимпиады в Италии с призывом не допустить появления там российских флагов», — говорится в заявлении, которое приводит РИА «Новости».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году. 27 сентября 91 делегат проголосовал за полное восстановление членства ПКР, против — 77 делегатов.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.