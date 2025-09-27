Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября, 17:52

Украина выразила недовольство решением МПК о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Министерство молодежи и спорта Украины отреагировало на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения. Обращаемся к организаторам зимней Олимпиады в Италии с призывом не допустить появления там российских флагов», — говорится в заявлении, которое приводит РИА «Новости».

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году. 27 сентября 91 делегат проголосовал за полное восстановление членства ПКР, против — 77 делегатов.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.

Источник: РИА «Новости»
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Ашапатов назвал допуск паралимпийцев с флагом и гимном победой спортивных принципов над политическими

Дегтярев о восстановлении ПКР: «Голосование хорошо показало, что здравые силы в мире есть»

