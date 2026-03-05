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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

5 марта, 08:30

Участник Паралимпиады Шеббо рассказал, что снимался в одном из первых российских сериалов

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Российский парасноубордист, участник Паралимпиады-2026 Филипп Шеббо рассказал «СЭ», как бабушка Галина Польских заманивала его в актерскую сферу. В детстве вместе с ней он сыграл в одном из первых российских сериалов «Кафе «Клубничка».

— Вы рассказывали, что очень близки с бабушкой. Галина Александровна не пыталась заманить в свою актерскую сферу?

— Пыталась и пытается. Я пробовал. У меня было несколько съемок в юном возрасте. Просто выбрал немножко другой путь. Мне всегда был интересен спорт, экстрим и инженерия. Это было то, чем я всегда увлекался. Началось с телевизора. Смотрел скейтборд, мотокросс и другие экстремальные виды спорта. С другой стороны, всегда был заинтересован в механизмах, как и что работает. Пытался глубоко разобраться в игрушках, велосипедах, мотоциклах. Поэтому у меня в школе все хорошо было с математикой, физикой. Внутренне тянуло больше к этой деятельности, чем к актерской. Попытки от бабушки были. Действительно она занималась моим воспитанием. Конечно, ей хотелось направить меня в свою сферу, тем более мы друг друга очень хорошо всегда понимали. Но меня не заставляли, а поощряли те качества, которые у меня проявлялись.

— А что были за съемки? В каких-то известных проектах участвовали?

— Был сериал «Кафе «Клубничка» — один из первых российских сериалов. В двух сериях там участвовал. Озвучкой занимался. Последний опыт был лет пять назад. Меня из-за тембра голоса попросили озвучить в фильме про войну афганца.

— Сказали, что бабушка до сих пор пытается заманить вас на съемки. Как это происходит?

— Не заманить. Просто слышал в ее комментариях, что не теряет надежды, — сказал Шеббо «СЭ».

Филипп Шеббо.«В детстве снимался в сериале «Кафе «Клубничка». Интервью самого необычного участника Паралимпиады из России

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На турнир допущены шесть российских атлетов.

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