Участница Паралимпиады Кулинич-Сорокина отметила хорошую организацию Игр в Париже

Российская легкоатлетка Анна Кулинич-Сорокина в комментарии для «СЭ» рассказала об организации Паралимпийских игр в Париже.

— Пару слов по поводу организации Игр в Париже. Как бы вы их оценили? Плюсы, минусы?

— Сейчас больше плюсов. Поначалу я приехала и не понимала, много ли плюсов, а сейчас больше плюсов. Мне, в принципе, все нравится, все удобно, комфортно — и расположение паралимпийской деревни, и питание, и все объекты, где мы можем тренироваться, и расписание автобусов и тренировок. Сейчас все понятно, очень удобно и классно, мне все нравится.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего в турнире выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды не будут учитываться в медальном зачете.