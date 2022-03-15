Тренер паралимпийской сборной России рассказала о провокациях со стороны Украины на Паралимпиаде в Пекине

Старший тренер паралимпийской сборной России по биатлону и лыжным гонкам Ирина Громова рассказала о провокациях со стороны украинской команды на Паралимпиаде в Пекине.

«На самом деле, там была очень тяжелая атмосфера. Нам поставили условие, мы должны были заклеить слово «Россия» на форме, хотя у нас и так было написано «Нейтральные спортсмены из России». Вся делегация вечером заклеивала слово «Россия», заклеивала знаки Паралимпийского комитета. Потом из Москвы пришла информация, что нас отстранили. Конечно, это был шок. Ребята уже заклеивали на форме «нейтральный спортсмен», оставляли на кофтах «Россия». Кричали, пели гимн, были готовы выйти с флагами. Надеялись, что, может быть, передумают, но это уже было нереально в этой ситуации.



Провокации были со стороны Украины. Но мое личное мнение: если я перед кем-то виновата, то я глаза опущу и пройду мимо. Вот вся команда Украины проходила мимо, опустив голову. Если вы считаете, что мы такие нехорошие и вас обидели, то идите с гордо поднятой головой. А они шли сзади, выкрикивали всякие слова, которые мы все знаем. Мы по одному не ходили. Если бы, допустим, меня кто-то ударил в столовой, то я знаю, что за меня бы встала вся моя команда. В нашей команде никто ни разу не сказал негатива против оппонентов. Мы следили за своими словами.



Негатив был, естественно, ребятам писали, какие мы нехорошие. Я говорила им не отвечать, потому что это может продолжаться бесконечно и это бесполезно. Люди не знают про Донбасс и про Одессу, о чем можно разговаривать вообще? В то же время было очень много позитивных пожеланий и комментариев от китайской стороны. Практически всем нашим ребятам в Instagram писали теплые слова. Вот это было удивительно», — рассказала Громова в эфире программы «Неспортивный принцип» на канале «Звезда».

Паралимпиада в Пекине проходила с 4 по 13 марта. Первое место в медальном зачете занял Китай (18 золотых, 20 серебряных, 23 бронзовых), сборная Украины (11 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых) заняла вторую строчку.

2 марта исполком Международного паралимпийского комитета допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в нейтральном статусе, однако на следующий день организация изменила свое решение и отстранила россиян и белорусов от участия в соревнованиях.