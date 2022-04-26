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26 апреля, 17:02

Трехкратный паралимпийский чемпион Бугаев назвал трагедией отстранение россиян от Игр в Пекине

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Трехкратный паралимпийский чемпион Алексей Бугаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал трагедией отстранение россиян от Игр в Пекине.

«Мы активно готовились к Играм в Китае, были готовы проявить все наши возможности. Подготовка проходила в сложных условиях, связанных с коронавирусом. Уже успели поучаствовать в тренировках, но решением исполкома IPC были отстранены. Для нас это была трагедия, многие спортсмены из других стран поддержали нас», — приводит слова Бугаева РИА «Новости Спорт».

В марте Международный паралимпийский комитет не допустил российских и белорусских паралимпийцев к участию в Паралимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/paralimpiada-1785569246.html
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