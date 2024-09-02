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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 12:57

Трансгендер впервые выступил на Паралимпийских играх

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валентина Петрилло.
Фото Global Look Press

Итальянская легкоатлетка Валентина Петрилло стала первым трансгендером в истории Паралимпийских игр.

50-летняя итальянка дебютировала на Паралимпиаде 2 сентября. Она заняла шестое место в квалификации в забеге на 400 м среди спортсменок с нарушением зрения и вышла в полуфинал соревнований.

В 2019 году Петрилло начала проходить гормональную терапию и стала выступать среди женщин. До этого в 2015-2018 годах Петрилло выиграла 11 титулов в мужской категории.

Валентина Петрилло
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