Трансгендер впервые выступил на Паралимпийских играх

Итальянская легкоатлетка Валентина Петрилло стала первым трансгендером в истории Паралимпийских игр.

50-летняя итальянка дебютировала на Паралимпиаде 2 сентября. Она заняла шестое место в квалификации в забеге на 400 м среди спортсменок с нарушением зрения и вышла в полуфинал соревнований.

В 2019 году Петрилло начала проходить гормональную терапию и стала выступать среди женщин. До этого в 2015-2018 годах Петрилло выиграла 11 титулов в мужской категории.