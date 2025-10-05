Торсунов с мировым рекордом выиграл золото на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев

Россиянин Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев в прыжках в длину в классе Т36.

В своей лучшей попытке спортсмен приземлился на отметку в 6,14 м. Он обновил собственный мировой рекорд на 9 см.

Еще один россиянин Александр Хрупин занял второе место толкании ядра в категории F33, показав результат 11,19 м. Также серебро на счету Марии Ульяненко, которая выступала на беговой дорожке на дистанции 400 м в классе T13.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев проходит с 27 сентября по 5 октября в Индии. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.