Тихонов жестко раскритиковал Губерниева за эфир с церемонии открытия Паралимпийских игр

Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губеринева за эфир церемонии открытия Паралимпийских игр.

Ранее Губерниев сообщил, что украинская делегация покинула мероприятие, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами.

«Губерниев перегибает! Его давно надо было выгнать! Болван! Человек, который потерял рамки приличия. Он все трясет головой в эфирах! У него, наверное, Паркинсон, как у Али. Его нужно было давно выгнать! Там еще Канделаки... Когда его выгонят, то он себе не найдет места работы!» — сказал Тихонов «СЭ».

Глава делегации команды Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что не все украинские атлеты покинули стадион, оставшись досматривать церемонию на трибуне вместе с россиянами.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября