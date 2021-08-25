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Тихонов жестко раскритиковал Губерниева за эфир с церемонии открытия Паралимпийских игр

13:16
Дмитрий Губерниев и Александр Тихонов. Фото «СЭ»
Дмитрий Губерниев и Александр Тихонов. Фото «СЭ»
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Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал спортивного комментатора Дмитрия Губеринева за эфир церемонии открытия Паралимпийских игр.

Ранее Губерниев сообщил, что украинская делегация покинула мероприятие, чтобы не стоять рядом с российскими спортсменами.

«Губерниев перегибает! Его давно надо было выгнать! Болван! Человек, который потерял рамки приличия. Он все трясет головой в эфирах! У него, наверное, Паркинсон, как у Али. Его нужно было давно выгнать! Там еще Канделаки... Когда его выгонят, то он себе не найдет места работы!» — сказал Тихонов «СЭ».

Глава делегации команды Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что не все украинские атлеты покинули стадион, оставшись досматривать церемонию на трибуне вместе с россиянами.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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