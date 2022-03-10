Терентьев о Зимних играх вместо Паралимпиады: «Там спортсмены смогут выплеснуть все эмоции»

Паралимпийский чемпион Михаил Терентьев прокомментировал новость о Зимних играх для паралимпийцев, которые пройдут в Ханты-Мансийске.

«То, что будет проходить в Ханты-Мансийске, нельзя сравнить с тем, где спортсмены могли бы участвовать — в Паралимпийских играх в Пекине, потому что там все-таки полноценная программа, спортсмены из разных стран. Главное же — соревноваться с соперниками, побеждать их в честной конкурентной борьбе.

Хорошо, что идея Зимних игр в Ханты-Мансийске была поддержана, потому что спортсмены готовились, им надо где-то эмоционально выплеснуть свой заряд энергии и те эмоции, которые они накопили. Но это не полноценная замена Паралимпийских игр, а именно про развитие спорта и вовлечение новых людей в спортивную деятельность», — сказал Терентьев «СЭ».

2 марта Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе, однако на следующий день изменил решение и отстранил россиян и белорусов от соревнований. Игры в Китае проходят с 4 по 13 марта.

Паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийске с 18 по 21 марта.