Тарасова пожелала побед паралимпийцам после восстановления статуса ПКР

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

«Я очень рада за них, по-настоящему рада. Сказать спасибо за это я не могу, потому что предыдущие решения этих людей лишили наших спортсменов, паралимпийцев. Для них занятие спортом — это жизнь. А люди лишили их возможности жить, как они привыкли, заниматься своим делом, отвлекаться от того, что им преподнесла судьба по здоровью. Они были ведущими спортсменами мира. Теперь они делают такой жест — разрешили. Но не надо забывать, что те же люди их отстранили. Побед ребятам и хороших выступлений!» — цитирует Тарасову ТАСС.

Членство России было частично приостановлено на Генеральной ассамблее МПК в 2023 году.

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.