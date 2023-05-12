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Свищев считает промежуточной победой снятие отстранения с Паралимпийского комитета России

Алина Савинова
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Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что Паралимпийский комитет России одержал промежуточную победу, добившись снятия отстранения.

«Это промежуточная победа, но не окончательная. Мы, безусловно, поздравляем руководство Паралимпийского комитета России, но теперь необходимо заняться возвращением спортсменов к соревнованиям. На этом нужно будет сосредоточить усилия», — приводит ТАСС слова Свищева.

12 мая стало известно, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета удовлетворил апелляцию Паралимпийского комитета России и отменил решение о приостановлении членства ПКР в организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17732327
Дмитрий Свищев
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