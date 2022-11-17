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Свищев отреагировал на решение о приостановлении членства ПКР в МПК

Виктория Кравченко
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о решении генассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

«К сожалению, худшие наши ожидания сбылись. Конечно, мог быть вопрос вообще об исключении, сейчас нам оставили окошко для возвращения. Но нашим паралимпийцам и российскому спорту от этого не легче. Совершенно несправедливое, незаконное и необоснованное решение, которое протащили через Международный паралимпийский комитет. Притом, если посмотреть результаты голосования, это решение было неочевидным, но многие страны проголосовали под давлением», — цитирует Свищева «Газета.Ru».

Ранее Россию лишали членства в организации в августе 2016 года перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. В марте 2019 года ПКР был условно восстановлен в правах.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/17/19056901.shtml
Дмитрий Свищев
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