Свищев — об отказе немецкой лыжницы в фото с российскими спортсменами: «От этого стало хуже только ей»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» отказ немецкой лыжницы Линн Кацмайер делать совместную с российскими спортсменами фотографию на пьедестале на Паралимпиаде-2026.

«Я не знаю, с какой политической точки зрения немка могла отказать. Она спортсменка, поэтому должна работать и выступать в соответствии с регламентами спортивных организаций. От того, что девушка отказалась фотографироваться, стало хуже только ей и немецкой делегации. Это их дело, делать фотографии или нет. Надо уметь выигрывать, а не завидовать и обижаться», — сказал Свищев «СЭ».

Паралимпийские игры в Италии завершатся 15 марта. В соревнованиях принимают участие 6 российских атлетов, которые впервые за 12 лет соревнуются под национальной символикой.

(Елизавета Хатохина)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max