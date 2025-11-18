Свищев — о недопуске российских стрелков на Сурдлимпиаду: «Получается, до соревнований ни одну страну допускать нельзя»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на недопуск российских стрелков на Сурдлимпийские игры в Токио.

18 ноября стало известно, что россиян не допустили на соревнования по соображениям безопасности — из-за наличия оружия у спортсменов.

«Это выглядит несерьезным. Получается, до соревнований по стрельбе вообще ни одну страну допускать нельзя. Это же опасно, по соображениям организаторов. Жаль, что наши спортсмены не выступят. Надеюсь, что рано или поздно и эти препоны уйдут», — цитирует Свищева ТАСС.