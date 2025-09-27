Свищев назвал допуск российских паралимпийцев сигналом для МОК

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» заявил, что решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) является сигналом для Международного олимпийского комитета (МОК).

«Считаю, это неплохой сигнал для МОК, потому что мы знаем, что буквально несколько дней назад не было принято решение о восстановлении наших спортсменов, мы будем участвовать в том же формате, что и в Париже. Это не может нас удовлетворить. Будем двигаться дальше. Хороший посыл есть», — сказал Свищев «СЭ».

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.