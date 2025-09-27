Паралимпийские игры
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября, 11:15

Свищев назвал допуск российских паралимпийцев сигналом для МОК

Микеле Антонов
Корреспондент

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» заявил, что решение генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) является сигналом для Международного олимпийского комитета (МОК).

«Считаю, это неплохой сигнал для МОК, потому что мы знаем, что буквально несколько дней назад не было принято решение о восстановлении наших спортсменов, мы будем участвовать в том же формате, что и в Париже. Это не может нас удовлетворить. Будем двигаться дальше. Хороший посыл есть», — сказал Свищев «СЭ».

Зимняя Паралимпиада 2026 года пройдет в Италии с 6 по 15 марта, летняя Паралимпиада 2028 года — с 23 августа по 3 сентября в Лос-Анджелесе.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
МОК
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Глейхенгауз в душе отпустил свой недопуск на олимпийский квалификационный турнир фигуристов
Российского лыжника Большунова внесли в базу «Миротворца»
В МОК признают допуск россиян с флагом и гимном на Паралимпиаду-2026
Фетисов — о допуске российских паралимпийцев: «Президент ПКР Рожков написал мне в 7 утра!»
Фетисов считает, что Овечкин может больше не сыграть за сборную России на Олимпиаде
Российской тяжелоатлетке Гусаловой отказали в визе для участия в чемпионате мира
