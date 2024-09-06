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Париж-2024, Паралимпиада

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Журова: «Я бы не посетила церемонию закрытия Игр. В нынешних условиях там нет ни флага, ни гимна»

Зарина Халимхонова
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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в разговоре «СЭ» заявила, что на месте российских паралимпийцев отказалась бы от посещения церемонии закрытия Игр в Париже.

«Спортсмены сами решат, но я бы не посетила. Честно, не была ни на одной церемонии закрытия Игр, хоть у меня их было четыре. Потому что у меня были другие соревнования прямо после Олимпиады. Церемония закрытия не считалась чем-то важным. В нынешних условиях там нет ни флага, ни гимна. Не надо ей придавать особое значение. Это устроено больше для телевизионной картинки. Что там делать, если тебя дома ждут?» — сказала Журова «СЭ».

Церемония закрытия летних Паралимпийских игр-2024 в Париже пройдет 8 сентября. Соревнования стартовали 28 августа. По состоянию на 6 сентября Россия занимает девятое место в неофициальном медальном зачете с 54 наградами (16 золотых медалей, 18 серебряных и 20 бронзовых).

Светлана Журова
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