Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Уведомления
Главная
Паралимпийские игры

Паралимпиада (Паралимпийские игры)

4 марта, 17:50

Журова — о бойкоте ряда стран открытия Паралимпиады-2026: «Сводить счеты за счет спортсменов — это низко»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» оценила попытки ряда стран бойкотировать церемонию открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов к турниру под национальными флагами.

«Заявления в СМИ разнятся. Кто-то говорит, что это МИД Украины сказал. Грубо говоря, официально Германия этого не сказала. То есть они говорят за Германию, а потом Германия не может от этого отбиться, потому что уже Украина это сказала. Бойкотируют чиновники, которые якобы не придут. Бойкоты Паралимпиады или Олимпиады были неоднократно. Это нормальная практика. Они болельщики, хотят — приезжают, не хотят — не приезжают. Если их не будет на открытии, ничего страшного не произойдет. Международный паралимпийский комитет однозначно сказал, что они на это реагировать не будут. Интересно, чего Украина хочет добиться?» — сказала Журова «СЭ».

Журова также рассказала, как в такой ситуации должны поступить функционеры МОК и МПК.

«Почему спортсмены должны страдать? Еще и ситуация с Америкой, Израилем и Ираном обострена настолько, что если сейчас против нас будут приниматься какие-то дополнительные решения, то будет хаос. Я убеждена абсолютно, что для МОК и МПК сейчас историческая возможность проявить стойкость и сказать: «Дорогие мировые политики, можно на наши организации не давить. Мы не та организация, которая обязана наказывать спортсменов этих стран за действия политиков, режимов». Это исключительно месть отдельных стран по отношению к другим странам. Но сводить счеты за счет спортсменов — это низко. МОК и Паралимпийский комитет не должны в этом участвовать», — добавила Журова.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Церемония открытия состоится 6 марта в Вероне. Российские и белорусские атлеты допущены к турниру под национальными флагами.

Полина Решетникова

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Светлана Журова
Читайте также
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Президент и владелец «Ухты» Габуев сообщил о снятии команды с Суперлиги
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Фигурист Игнатов сообщил о переходе в группу Тутберидзе
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Российским шахматам грозит бан на три года. К чему может привести решение CAS?
Важная неделя для российского зимнего спорта. Что ждать от конгрессов международных федераций?
В ФШР прокомментировали требование ФИДЕ прекратить работу на новых территориях
Чешский союз намерен обсудить возможный допуск хоккеисток из России на юниорский чемпионат мира
Фетисов — о пропуске Россией шестого чемпионата мира по хоккею: «Над нами по-прежнему продолжают издеваться»
Винокуров заявил, что Россия будет готова принять чемпионат Европы или чемпионат мира по тяжелой атлетике
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Губерниев — о странах, бойкотирующих церемонию открытия Паралимпиады из-за флага России: «Стреляют себе в ногу»

Представлена экипировка сборной России на Паралимпийские игры-2026
Новости
RSS RSS
Все новости