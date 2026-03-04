Журова — о бойкоте ряда стран открытия Паралимпиады-2026: «Сводить счеты за счет спортсменов — это низко»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» оценила попытки ряда стран бойкотировать церемонию открытия зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии из-за допуска российских и белорусских спортсменов к турниру под национальными флагами.

«Заявления в СМИ разнятся. Кто-то говорит, что это МИД Украины сказал. Грубо говоря, официально Германия этого не сказала. То есть они говорят за Германию, а потом Германия не может от этого отбиться, потому что уже Украина это сказала. Бойкотируют чиновники, которые якобы не придут. Бойкоты Паралимпиады или Олимпиады были неоднократно. Это нормальная практика. Они болельщики, хотят — приезжают, не хотят — не приезжают. Если их не будет на открытии, ничего страшного не произойдет. Международный паралимпийский комитет однозначно сказал, что они на это реагировать не будут. Интересно, чего Украина хочет добиться?» — сказала Журова «СЭ».

Журова также рассказала, как в такой ситуации должны поступить функционеры МОК и МПК.

«Почему спортсмены должны страдать? Еще и ситуация с Америкой, Израилем и Ираном обострена настолько, что если сейчас против нас будут приниматься какие-то дополнительные решения, то будет хаос. Я убеждена абсолютно, что для МОК и МПК сейчас историческая возможность проявить стойкость и сказать: «Дорогие мировые политики, можно на наши организации не давить. Мы не та организация, которая обязана наказывать спортсменов этих стран за действия политиков, режимов». Это исключительно месть отдельных стран по отношению к другим странам. Но сводить счеты за счет спортсменов — это низко. МОК и Паралимпийский комитет не должны в этом участвовать», — добавила Журова.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Церемония открытия состоится 6 марта в Вероне. Российские и белорусские атлеты допущены к турниру под национальными флагами.

Полина Решетникова