13 мая, 16:35

Журова раскритиковала украинского паралимпийца за слова о российских спортсменах: «Что-то не нравится — не выступай»

Александр Абустин
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова двукратного паралимпийского чемпиона по плаванию Дениса Остапченко, высказавшегося против участия российских спортсменов в международных турнирах.

«В таком случае можно сказать, что и украинцы тоже раздражают, продолжая придумывать препятствия для участия россиян на соревнованиях. Они настойчивые, пишут какие-то запросы, жалобы, устраивают протесты. Это же тоже раздражает. Все хотят, чтобы спорт был спортом. Если бы они не писали это, не настаивали, то многое уже спокойно бы вернулось. Если тебе что-то не нравится — не выступай. Так, например, ставят вопрос федерации тенниса, НХЛ», — сказала Журова «СЭ».

В своем заявлении Остапченко отметил, что российские спортсмены его «раздражают» и назвал их «не теми людьми, которые представляют спорт ради спорта».

Плавание
Светлана Журова
