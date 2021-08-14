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Стало известно, сколько получат российские паралимпийцы за золотую медаль Игр в Токио

14:49

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал, сколько получат российские спортсмены за золотую медаль Паралимпиады в Токио.

«Паралимпийцы получают те же суммы, что и олимпийцы. Ничего нового, с 2006 года призовые такие же, как у олимпийцев. И призовые, и стипендии, и за вторые-третьи места. За золотую медаль будет выплачено 4 миллиона рублей, за серебряную медаль — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября. Россию на Играх представит 242 спортсмена.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12128843

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Екатерина Савостина все материалы автора

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