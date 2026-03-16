Состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2026 в Италии

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс объявил Паралимпийские зимние игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо закрытыми в ходе церемонии, которая прошла 15 марта.

«Я призываю спортсменов-паралимпийцев со всего мира встретиться снова во Французских Альпах через четыре года, когда паралимпийский спорт снова изменит мир.

Вы напомнили миру, что способности определяются не ограничениями, а решимостью, мужеством и стремлением к совершенству.

Эти Игры предложили нечто мощное и освежающее: доказательство того, что спорт может объединять нас благодаря уважению, справедливости и человеческим достижениям», — цитирует Парсонса пресс-служба Паралимпиады-2026.

Паралимпийские зимние игры-2026 стали рекордными: 611 спортсменов-паралимпийцев из 55 национальных паралимпийских комитетов соревновались в 79 видах программы в шести видах спорта. Игры превзошли рекорд по количеству участников, установленный в Пхенчхане в 2018 году.

Пять национальных паралимпийских комитетов дебютировали на зимних Играх: Сальвадор, Гаити, Черногория, Северная Македония и Португалия впервые приняли участие в соревнованиях.

Первое место в медальном зачёте занял Китай (44 медали: 15 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых), за ним следуют США (13 золотых, пять серебряных, шесть бронзовых). Россия на третьем месте с восемью золотыми, одной серебряной и тремя бронзовыми медалями.

Следующая Паралимпиада пройдет в 2030 году во Французских Альпах.

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