Соловьева и Феоктистов завоевали серебро на чемпионате мира по легкой атлетике среди паралимпийцев

Российские параатлеты завоевали три медали в шестой соревновательный день на чемпионате мира в Нью-Дели (Индия).

Анастасия Соловьева стала второй в беге на 400 метров в классе T47. Антон Феоктистов занял второе место на аналогичной дистанции в классе T37. Бронзу сборной России принесла Евгения Галактионова, выступившая в соревнованиях по толканию ядра в классе F32.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди паралимпийцев завершится 5 октября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.