Собянин поздравил московских спортсменов, которые стали призерами Паралимпиады в Токио

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных спортсменов, которые стали победителями и призерами Паралимпиады в Токио.

«Очень рады вас видеть победителями, вернувшимися с труднейших соревнований в вашей жизни и вообще жизни любого спортсмена. Вы блестяще выступили на этих соревнованиях, вся наша команда, сборная России, и вы — ее московская часть, московские спортсмены, которые принесли в общую копилку 23 награды. Вы еще раз доказали, что вы люди с неограниченными возможностями таланта, трудолюбия, силы воли, стремления к победе. Спасибо вам огромное, спасибо вашим тренерам, спасибо всем, кто стоял эти годы рядом с вами и помог добиться столь блестящего успеха, который, конечно, стал вершиной вашего мастерства. Я надеюсь, что это ваши не последние победы», — приводит ТАСС слова Собянина.

Премиальные выплаты московским спортсменам — паралимпийским чемпионам Игр в Токио — составят 4 млн рублей, серебряным призерам — 2,5 млн рублей, бронзовым — 1,7 млн рублей. Тренерам, принявшим участие в подготовке призеров соревнований в Японии, будут начислены выплаты в размере 50 процентов от этих сумм.

Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми наградами.