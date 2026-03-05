Сноубордист Шеббо рассказал о реакции актрисы Галины Польских на его участие в Паралимпиаде

Российский сноубордист Филипп Шеббо рассказал «СЭ» о напутственных словах бабушки, актрисы Галины Польских, перед Паралимпиадой-2026.

— Что сказала бабушка, когда узнала, что вы едете на Паралимпиаду?

— Она очень гордится. Говорила, чтобы попробовал проехать в свое удовольствие. Думать только о том, чтобы хорошо справиться с трассой, и не смотреть на других.

— Будет ли она смотреть Паралимпиаду?

— Знаете, это такой вид спорта, на который страшно смотреть со стороны. Но я надеюсь, что будет смотреть. Немножко, конечно, переживаю за нее, — сказал Шеббо «СЭ».

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На турнир допущены шесть российских атлетов.

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