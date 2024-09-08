Россияне завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

На счету россиян 20 золотых медалей, 21 серебряная и 23 бронзовых. Они заняли восьмое место в неофициальном медальном зачете. Победителем медального зачета стала сборная Китая, завоевавшая 217 медалей (94+77+49). Второй стала Великобритания со 118 медалями (47+42+31). Третье место заняла сборная США (103, 36+41+26).

Церемония закрытия Летних Паралимпийских игр состоится 8 сентября. Россияне получили приглашение не церемонию.

Соревнования стартовали 28 августа. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.