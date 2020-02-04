Шипулин помог паралимпийцу Асташову заработать деньги на поездку на Паралимпийские игры-2020 в Токио

Биатлонист и депутат Госдумы России Антон Шипулин опубликовал в своем Instagram пост, в котором отметил, что помог российскому паралимпийцу Михаилу Асташову собрать деньги на поездку на Паралимпийские игры-2020 в Токио.

— Паратриатлонист Михаил Асташов буквально за один день стал звездой, — -написал Шипулин. — Парень устроился работать курьером в службу доставки, и о нем написали десятки СМИ. Михаила я знаю лично, мы познакомились еще в конце ноября прошлого года. Он пришел ко мне на прием избирателей, который я проводил в Екатеринбурге, и рассказал, что хотел бы выступить на Паралимпийских играх в Токио в 2020 году. Для этого спортсмену необходимо принять участие в международных соревнованиях и набрать квалификационные очки. Чтобы отправиться на эти соревнования, Михаилу были нужны 350 тыс. рублей. Я обратился за финансовой помощью к одному известному уральскому бизнесмену. Вся необходимая Михаилу сумма была найдена.

Некоторые СМИ, публикуя новости о Михаиле и его новой работе, писали, будто паратриатлонист вынужден работать курьером, чтобы накопить деньги для участия в соревнованиях. Вот только это совсем не так. Послушайте, что говорит об этом сам Михаил. Этот сильный, смелый и трудолюбивый парень, несмотря на свою инвалидность, продолжает жить полной жизнью. Он не сломался, не пожалел себя, а наоборот стал обеспечивать себя сам. Я уважаю Михаила за такое по-настоящему мужское и волевое решение. Поступок Михаила — пример для многих из нас. Нужно не сдаваться, не опускать руки, идти только вперед, побеждая в первую очередь самого себя и собственные страхи.

Жаль, что некоторые профильные министры вспомнили о Михаиле только тогда, когда о нем стали трубить СМИ. Считаю, что заботиться о спортсменах нужно регулярно, а не когда информационный повод появился и журналисты просят комментарий.

С Михаилом мы продолжаем общаться, буду болеть за него на соревнованиях и помогать ему. Уверен, мы еще услышим о новом паралимпийском чемпионе Михаиле Асташове!

Ранее сообщалось, что Асташов работает курьером в одном из российских сервисов по доставке еды, чтобы заработать деньги на поездку на Паралимпийские игры-2020 в Токио.

Летние Паралимпийские игры-2020 пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября. В 2019 году Асташов стал чемпионом России и обладателем золотой медали на Кубке мира в классе PTS-2 для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.