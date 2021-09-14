Шесть молодых паралимпийцев получат по 500 тысяч рублей за 4-5 места на Играх в Токио

Исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков заявил, что шесть паралимпийцев в возрасте до 20 лет, которые на Играх в Токио заняли 4-5-е места, получат грант от фонда «Параспорт».

«В Токио на спортивных аренах в составе сборной России выступали молодые и талантливые спортсмены — золотой резерв нашей команды. Они, несмотря на свой возраст, с достоинством представляли нашу страну и внесли весомый вклад в медальный зачет страны, но, к сожалению, некоторым из них совсем немного не хватило для завоевания медалей.

Инициатива основателя фонда «Параспорт» Олега Бойко о материальной поддержке таких спортсменов актуальна и востребована, и благодаря этим грантам спортсмены получат дополнительную мотивацию к продолжению занятий спортом и стремлению к дальнейшему спортивному совершенствованию. По итогам Игр грантовую поддержку в размере полумиллиона рублей получат пловцы Даниил Смирнов, София Поликарпова, Никита Казачинер и Мария Латрицкая, легкоатлет Давид Джатиев и велосипедистка Алина Пунина", — приводит ТАСС слова Рожкова.

На Паралимпиаде в Токио российская сборная заняла четвертое место в командном зачете. В ее активе 118 медалей (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых).