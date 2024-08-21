Шилов — о недопуске четырех россиян к Паралимпиаде: «Политическое нагнетание обстановки»

Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов высказался о недопуске четырех российских спортсменов к Паралимпийским играм в Париже.

«К сожалению, удивляться не приходится. Думаю, все были готовы к тому, что кого-то не допустят к Паралимпиаде. Причины назвать сложно. Конечно, в МПК могли проверять соцсети спортсменов. Знаю, что у нас многим ребятам просто рекомендовали по возможности закрыть свои странички, чтобы не рисковать, и выкладывать как можно меньше информации.

Понятно, что у каждого паралимпийца есть своя гражданская позиция, которую он вправе публично высказывать. Но он мог сделать это год-два назад, а сегодня его не допустят к Играм. В любом случае каждое отстранение уже неправильно. Это не имеет никакого отношения к спорту. Чисто политическое нагнетание обстановки», — приводит слова Шилова RT.

Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Всего на турнире выступят 90 российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом их награды не будут учитываться в медальном зачете.