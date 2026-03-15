Сборная России завоевала 12 медалей на Паралимпиаде-2026 в Италии

Российские спортсмены завершили выступления на Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Соревнования проходят с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Сборная России завоевала 12 медалей: 8 золотых, 1 серебряную, 3 бронзовые.

Всего до Паралимпиады-2026 было допущено шесть российских спортсменов под национальным флагом и гимном. Это горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

Российские спортсмены выступили на Паралимпийских играх в Италии с национальной символикой впервые с 2014 года.

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