Сборная России заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Сборная России завершила Паралимпиаду в Токио на четвертом месте в медальном зачете.

На счету российских спортсменов 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. В последний день соревнований сборная США обогнала Россию благодаря победам в турнирах по волейболу и баскетболу и поднялась на третью строчку с 37 золотыми, 36 серебряными и 31 бронзовой медалью.

Первое место в медальном зачете занял Китай (96-60-51), на второй строчке — Великобритания (41-38-45).

Отметим, что в Токио сборная России побила свой рекорд по количеству завоеванных медалей на Паралимпиадах. Российские спортсмены получили 118 наград, превзойдя результат соревнований в Лондоне. Тогда Россия завершила Паралимпиаду со 102 медалями — 36 золотыми, 38 серебряными и 28 бронзовыми.

Церемония закрытия Паралимпиады в Токио состоится сегодня, 5 сентября.