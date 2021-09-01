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Сборная России поднялась на вторую строчку общего медального зачета Паралимпиады

14:17
Галина Липатникова. Фото Getty Images
Галина Липатникова. Фото Getty Images

Сборная России поднялась на второе место общего медального зачета Паралимпийских игр в Токио, обойдя Великобританию.

Сегодня, 1 сентября, российская легкоатлетка Галина Липатникова заняла первое место в толкании ядра и принесла сборной России 31-ю золотую медаль на Играх в Токио. Также в активе команды 19 серебряных и 36 бронзовых наград. Великобритания опустилась на третье место (30-24-30). На первой строчке располагается команда Китая (66-42-34).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Медальный зачет соревнований — здесь //
Все медали сборной России в Токио 1 сентября — здесь

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Виктория Кравченко все материалы автора

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