Сборная России поднялась на вторую строчку общего медального зачета Паралимпиады
14:17
Сборная России поднялась на второе место общего медального зачета Паралимпийских игр в Токио, обойдя Великобританию.
Сегодня, 1 сентября, российская легкоатлетка Галина Липатникова заняла первое место в толкании ядра и принесла сборной России 31-ю золотую медаль на Играх в Токио. Также в активе команды 19 серебряных и 36 бронзовых наград. Великобритания опустилась на третье место (30-24-30). На первой строчке располагается команда Китая (66-42-34).
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Медальный зачет соревнований — здесь //
Все медали сборной России в Токио 1 сентября — здесь
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