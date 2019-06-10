Сборная России перед Паралимпиадой-2020 может провести сборы на Дальнем Востоке

Паралимпийская сборная России перед Играми-2020 в Токио может провести сборы на Дальнем Востоке, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на первого вице-президента ПКР Павла Рожкова.

- Окончательного решения по проведению тренировочных сборов команд на Дальнем Востоке перед Паралимпийскими играми 2020 года в Токио нет, - сказал Рожков. - Мы продолжаем прорабатывать этот вопрос с нашими федерациями и регионами. Есть определенные мысли по организации сборов во Владивостоке для команд по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и триатлону. Мы интенсивно изучаем этот вопрос с тренерами, ведь, помимо акклиматизации, серьезным вопросом является наличие современной спортивной базы.

Сборные команды будут выезжать в Токио за семь-десять дней до начала Паралимпийских игр, и некоторые тренеры считают, что этого времени достаточно для прохождения акклиматизации. Сейчас мы интенсивно над этим вопросом работаем, ежедневно обсуждая различные аспекты с нашими старшими тренерами и президентами федераций.