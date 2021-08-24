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Сборная Новой Зеландии не примет участия в церемонии открытия Паралимпиады

08:44

Сборная Новой Зеландии не примет участия в церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио из-за опасений заразиться коронавирусом, информирует Национальный паралимпийский комитет страны в Facebook.

«Наша сборная не будет присутствовать на церемонии открытия, поскольку мы продолжаем следовать нашим правилам и рекомендациям по COVID-19, которые направлены на обеспечение максимальной безопасности нашей команды», — говорится в сообщении.

Новую Зеландию на Играх в Токио представят 29 паралимпийцев и 37 человек членов команды. Церемония открытия состоится во вторник, 24 августа, и начнется в 14.00 по московскому времени.

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