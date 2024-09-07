Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 16:12

Сборная Китая в шестой раз кряду стала победителем Паралимпийских игр

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Национальная команда Китайской Народной Республики (КНР) обеспечила себе победу в медальном зачете Паралимпийских игр-2024.

Спортсмены из Поднебесной на сегодняшний день завоевали 196 медалей, из которых 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых наград. На втором месте располагается сборная Великобритании, в активе которого 107 медалей разной пробы (45-36-26). Тройку замыкает команда США с 90 наградами (31-38-21).

Сборная Китая выиграла летнюю Паралимпиаду в шестой раз подряд. Ранее китайские атлеты побеждали в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах.

В активе российской делегации 59 медалей (17-20-22). На турнире они представлены как нейтральные спортсмены, их награды не учитываются в общем зачете.

Читайте также
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Памфилова сообщила о голосовании на выборах в 62 из 83 регионов России
Сафонов пролетел 20 тысяч км за борщом. Что происходит в сборной России
В Великобритании обнаружили массовое захоронение новорожденных детей
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости