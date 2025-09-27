Паралимпийские игры
Паралимпиада (Паралимпийские игры)

27 сентября, 14:45

Рожков заявил о призыве европейцев голосовать против восстановления членства ПКР

Глава ПКР Павел Рожков заявил, что руководители Европейского паралимпийского комитета выступал против восстановления членства России.

«Накануне, как нам известно, проводилась генеральная ассамблея Европейского паралимпийского комитета, и руководители комитета призывали консолидировано голосовать против нас. Данная генеральная ассамблея МПК резко отличается от генеральной ассамблеи, которая была в Германии в 2022 году, и отличается от той, что была в Бахрейне в 2023 году. Было много доброжелательных к нам выступлений, но страны Скандинавии, Великобритания, они жестко выступали в адрес политики России, паралимпийского комитета. Сейчас были вот эти выступления тоже. Но они были очень корректны, дипломатичны и уже очень-очень сдержанны в плане критики», — цитирует Рожкова ТАСС.

За полное восстановление членства ПКР на ассамблее в Сеуле проголосовал 91 делегат, против — 77 делегатов.

МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России.С наших паралимпийцев сняли санкции — вернули даже флаг. Первая большая победа над антироссийским лобби

Источник: ТАСС
