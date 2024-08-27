Рожков заявил, что российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии открытия Паралимпиады

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские спортсмены не посетят церемонию открытия Паралимпийских игр-2024, несмотря на разрешение быть на мероприятии в качестве зрителей.

«На церемонии открытия Игр нас не будет, хотя мы и имеем возможность там присутствовать в качестве зрителей. У некоторых ребят уже на следующий день старты, а церемония обычно поздно заканчивается. Не все наши атлеты и раньше посещали это мероприятие», — приводит ТАСС слова Рожкова.

Также глава ПКР отметил, что вопрос по поводу возможного присутствия россиян на церемонии закрытия будет обсуждаться ближе к концу Игр.

Во вторник, 27 августа, стало известно, что в заявку на Паралимпийские игры в Париже попали 88 российских атлетов. Паралимпиада-2024 пройдет с 28 августа по 8 сентября. Награды россиян не будут учитываться в медальном зачете.