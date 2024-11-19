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Рожков заявил, что Ольховая избрана вице-президентом Виртус-Европа

Камила Абдурахманова
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что генеральный директор Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Татьяна Ольховая избрана вице-президентом Виртус-Европа.

«В Польше прошло заседание генеральной ассамблеи Виртус-Европа. В ходе заседания генассамблеи состоялись выборы на руководящие должности. Вице-президентом вновь избрана генеральный директор Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Татьяна Ольховая», — сообщил Рожков ТАСС.

Виртус-Европа — это организация, которая занимается развитием спорта среди людей с интеллектуальными нарушениями в Европе.

Источник: ТАСС
ПКР
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